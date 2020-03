Coronavirus: Coldiretti, un pasto contadino per i tanti veneti che sono a casa

Sono 4500 i "pacchi salva dispensa" consegnati dai produttori di Campagna Amica organizzati in una rete che conta 140 aziende agricole attive con la vendita diretta. Lo rende noto Coldiretti Veneto nel comunicare, inoltre, che proprio domenica un centinaia di famiglie venete hanno scelto per il pranzo della domenica il menù contadino dei cuochi di Campagna Amica.

I vari menù

Il monitoraggio è costante e in questo fine settimana oltre alle spese a domicilio sono state fatte anche le consegne dei pasti a cura degli operatori agrituristici di Terranostra che in queste queste ore stanno portando a domicilio i piatti preparati secondo la tradizione, con le tipicità locali e stagionali. Tra tutte spicca, per numero di ordinazioni, la provincia di Venezia. Alle prese coi fornelli come ogni giorno, anche il Presidente regionale e nazionale Diego Scaramuzza. Le ricette passano dalle pentole alle vaschette confezionate e poi rispettando le misure di sicurezza con le protezioni del caso si mette alla guida ed inizia un porta a porta tra condomini e villette di una Mestre blindata. «Radicchio marinato, tortino salato alle erbette di campo, cannelloni con le verze, millefoglie di carne di maiale gratinata al Montasio, patate arrosto e un dolce con le mele e la crema della nonna - elenca Scaramuzza - una trentina gli ordini e una grande soddisfazione poter garantire un cibo buono e sano tanto che ho aggiunto pure il pane appena sfornato». Nel sito https://veneto.coldiretti.it/news/campagna-amica-a-casa-tua/ sono on line tutte le realta' del territorio coinvolte in questo servizio che risponde alle esigenze dei consumatori di fronte all’emergenza sanitaria che ha profondamente modificato le abitudini di tutti.