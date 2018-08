Coldiretti Padova a Conselve si mobilità con una raccolta di firme per lo zucchero italiano

In occasione della storica Fiera di Sant’Agostino gli agricoltori di di Coldiretti Padova rilanciano il “patto per lo zucchero italiano”. La sottoscrizione, promossa da Co.Pro.B. e sostenuta da Coldiretti, punta a dare continuità alla filiera dello zucchero italiano e a salvare una storia virtuosa che altrimenti rischia di finire.

100% italiano

La richiesta alle istituzioni e ai clienti del comparto agroindustriale e della grande distribuzione organizzata è quella di sostenere, proteggere e valorizzare lo zucchero 100% italiano, prodotto da Coprob con il marchio Italia Zuccheri, che viene dall’unica filiera italiana. E’ quanto avviene ogni anno nello stabilimento di Pontelongo, uno dei più importanti d’Italia.

Lo stand

Lunedì 27 agosto e mercoledì 29 Coldiretti Padova propone dunque la raccolta delle adesioni alle petizione sullo zucchero nello stand dell’associazione in Prato Comunale. Gli agricoltori spiegheranno ai cittadini l’importanza di sostenere un “settore di qualità, che porta sulla tavola uno zucchero 100% italiano, nelle versioni classico, grezzo e biologico, e che conta settemila aziende agricole, 500 collaboratori e 1500 imprese nell’indotto”, spiega Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova. Ai cittadini che aderiranno verrà regalato un pacco di zucchero nostrano.

Made in Italy

“E’ una delle grandi battaglie per il vero made in Italy, alle quali diamo il nostro contributo concreto – aggiunge Bressan – per tutelare la nostra agricoltura più autentica, vero pilastro del settore primario. Ecco perché alla petizione sullo zucchero abbiniamo anche la raccolta firme all’appello europeo #stopcibofalso per chiedere all’Ue di mettere fine all’invasione dei falsi agroalimentari che finanziano il mercato sommerso e illegale ai danni dei consumatori e dei nostri produttori”.