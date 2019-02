Lo Iov collabora con Microsoft e Volpara: cloud e analitica avanzata per la lotta al cancro

In occasione del World Cancer Day, Microsoft racconta alcuni progetti di successo europei che vedono medici e pazienti fare leva sull’analisi avanzata dei dati per migliorare e accelerare la lotta al cancro, come nel caso dell’Istituto Oncologico Veneto, che ha scelto la soluzione VolparaEnterprise e le tecnologie Microsoft per migliorare l’efficacia della mammografia.

I morti per tumore

Ogni anno, in Europa, si stimano 3,7 milioni di nuovi casi e 1,9 milioni di morti a causa del tumore. In Italia, invece, sono più di 1.000 le nuove diagnosi di cancro al giorno, per un totale di circa 373.300 all’anno, secondo i dati per il 2018 di AIOM (Associazione italiana di oncologia medica), AIRTUM (Associazione italiana registri tumori), Fondazione AIOM e PASSI (Progressi nelle aziende sanitarie per la salute in Italia). L’Organizzazione Mondiale della Sanità segnala che, sebbene l’Europa rappresenti solo un ottavo della popolazione globale, il continente registra un quarto dei casi di cancro, malattia che rappresenta la seconda causa di morte dopo le patologie cardiovascolari. Tuttavia, l’Europa è patria anche di alcuni dei migliori sistemi sanitari al mondo, dove operatori sanitari e organizzazioni stanno adottando le tecnologie più avanzate per aiutare i pazienti, supportare i medici e accelerare la ricerca.

Lo Iov

Un esempio virtuoso è quello dell’Istituto Oncologico Veneto che ha scelto la soluzione VolparaEnterprise e la piattaforma cloud di Microsoft per migliorare l’efficacia della mammografia per le pazienti con tessuto mammario denso, fattore che complica la scoperta del tumore. Per risolvere questo problema e assicurare una diagnosi precoce del cancro, aumentando così la probabilità di sopravvivenza e riducendo gli effetti collaterali delle terapie, l’IOV ha implementato la soluzione per l’analisi della densità del seno sviluppata da Volpara Health Technologies Limited e basata sulla piattaforma cloudMicrosoft Azure e sul servizio di business intelligence Microsoft Power BI. Un’analisi avanzata delle immagini consente di valutare automaticamente e oggettivamente la densità del tessuto mammario, stabilire il rischio di sviluppare un cancro al seno e definire protocolli di imaging personalizzati, ad esempio attraverso l’utilizzo degli ultrasuoni. Nel corso dei prossimi anni, l’Istituto Oncologico Veneto prevede di visitare oltre 10.000 donne e, grazie alla nuova soluzione, si aspetta un aumento del tasso di individuazione del cancro, una riduzione di cancri di intervallo, insieme a un efficientamento dei costi dello screening.