Color Run a Cadoneghe: domenica 16 settembre l'edizione 2018 coi 5 chilometri

Torna domenica 16 settembre, per il quarto anno consecutivo e forte dei successi delle precedenti edizioni, la Color Run Cadoneghe, la 5 km non competitiva più felice e colorata del pianeta, organizzata dai circoli NOI delle parrocchie di Cadoneghe in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato allo Sport.

SCOPRI L'EVENTO

La corsa

La Color Run è aperta a tutti, giovani, bambini, famiglie, adulti, anziani ma anche atleti professionisti, non ci sono vincitori né vinti, né vengono presi tempi di gara. L'obiettivo è quello di divertirsi e di arrivare colorati al traguardo. La manifestazione nasce infatti nel 2012 negli Stati Uniti e arriva in Italia nel 2013. Il concetto è quello di correre mentre vengono lanciate polveri colorate composte al 100% da prodotti naturali, atossici ed eco friendly. Si promuove così in uno stesso momento sportivo il benessere, la felicità, la condivisione e si fa in modo che tutti possano divertirsi e partecipare alla corsa...con un’unica raccomandazione: quella di vestirsi di bianco e arrivare colorati e felici al traguardo!

La solidarietà

C’è anche un altro obiettivo, solidale. Quello di aiutare la Fondazione Città della Speranza. Attraverso l’iscrizione verranno raccolte offerte destinate a questa realtà che da anni lavora per la ricerca delle malattie oncologiche pediatriche. Le iscrizioni si possono già effettuare online nel sito www.colorruncadoneghe.it. La partenza della corsa è alle ore 15.30 dal campo sportivo in Piazza San Bonaventura. Altre informazioni sulla manifestazione si possono trovare anche nelle pagine Facebook https://www.facebook.com/ColorRunCadoneghe/ e Instagram relativehttps://www.instagram.com/colorruncadoneghe/