Il colore delle “Emozioni” regala oltre 21mila euro a Città della Speranza

Una bellissima macchia color corallo (dal colore delle magliette) ha invaso le strade di Albignasego lo scorso 31 maggio per una grande finalità: aiutare la ricerca pediatrica a far ritrovare il sorriso a tanti bambini e ragazzi colpiti da gravi patologie. Oggi il frutto della generosità dei 3mila partecipanti a “EMOZIONI…IN CORSA”, l’evento ideato da GioloCenter srl, è stato ufficialmente presentato alla Fondazione Città della Speranza.

Emozioni 2018

Il titolare dell’azienda Remo Giolo, assieme ai figli e ad alcuni dei loro fornitori che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione podistica caratterizzata dal lancio di polveri colorate, ha consegnato l’assegno di 21.500 euro in occasione della visita all’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. Presente anche l’assessore allo sport, nonché vicesindaco del Comune di Albignasego, Gregori Bottin. La donazione comprende anche il ricavato della festa aziendale ‘EMOZIONI 2018’ che GioloCenter dedica, per tradizione, ai propri clienti.

Risultato importante

«Con questo evento ci sembra di aver creato una grande famiglia di persone unite da uno stesso obiettivo: passare una serata insieme per una grande, grandissima causa – dichiara la famiglia Giolo – Un risultato importante che ci riempie di orgoglio anche a livello di raccolta fondi. Da oltre 10 anni sosteniamo Città della Speranza, alla quale abbiamo devoluto complessivamente ben 140mila euro per l’acquisto di apparecchiature di laboratorio e il sostegno del lavoro dei ricercatori. Altri 20mila euro, invece, sono stati donati ad altre onlus selezionate».

Ringraziamenti

«Alla famiglia Giolo e alla squadra di persone, che a vario titolo ha contribuito al successo di ‘EMOZIONI…IN CORSA’, va un sentito ringraziamento – afferma il presidente di Fondazione Città della Speranza, Stefano Galvanin –. La ricerca ha costi importanti e serve uno sforzo comune per permetterle di progredire e dare risposte sempre più efficaci. Un impegno che coltiviamo con passione tutti i giorni, da 25 anni, grazie all’intraprendenza di persone straordinarie come Remo Giolo e ai tantissimi runner accorsi per trascorrere una serata in allegria, sapendo di fare del bene”. “EMOZIONI…IN CORSA” è resa possibile anche grazie al supporto organizzativo del Gruppo Podistico Donatori Sangue di Albignasego e dell’associazione teatrale ‘I MattAttori’.