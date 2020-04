Tutti pazzi per le cassette solidali con piante e fiori: oltre 2.000 ordinazioni per "ColtivAzioni"

L’iniziativa ColtivAzioni, promossa dall’assessorato al verde, parchi e agricoltura urbana del Comune di Padova nell’ambito di "Per Padova noi ci siamo" con il supporto di Legambiente Padova e la preziosa collaborazione di Coldiretti Padova e Cia - Agricoltori Italiani, ha ottenuto un successo completamente inaspettato.

2.000 ordinazioni

Da venerdì a domenica sono oltre 2.000 le ordinazioni ricevute e nella giornata di lunedì sono state fatte 106 consegne in centro e 190 all’Arcella, per un totale di 480 cassette. Le consegne sono state effettuate da oltre 40 volontari, che in sella alle loro biciclette o in macchina hanno coperto il territorio della consulta 1 e 2. Dichiara Chiara Gallani: «Sono estremamente soddisfatta. Sapere di aver reso migliore queste giornate per migliaia di cittadini mi fa essere felice e spero tutti abbiano potuto godere della gioia e del colore che anche un fiore possono dare, a maggior ragione in una giornata uggiosa come quella di oggi. Nessuno si aspettava numeri del genere e non nascondo che ci hanno creato anche qualche difficoltà logistica, che sapremo superare al meglio nei prossimi giorni. Vedere questa mattina il cortile di Palazzo Moroni pieno di piante è stato però emozionante. Ringrazio Coldiretti e CIA, per il lavoro e la disponibilità. E ringrazio anche tutti i volontari di Legambiente Padova e del CSV che hanno affrontato il carico di lavoro oggi e nei giorni scorsi con gioia e soddisfazione pari se non superiori alla mia».

