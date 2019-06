Olimpiadi 2026, Rizzuto: «Complimenti a chi si è speso per costruire e rendere vincente la candidatura congiunta di Milano e Cortina»

Anche dall'Università di Padova emerge soddisfazione per la decisione di assegnare l'organizzazione dei Giochi a Milano e Cortina. Ed è direttamente dalla voce del Rettore, Rosario Rizzuto, che arriva l'apprezzamento per questo nuovo importante impegno che coinvolgerà il territorio veneto: «L’Università di Padova gioisce, in questo momento di grande soddisfazione per il Veneto, e fa i complimenti a tutti quanti si sono spesi per costruire e rendere vincente la candidatura congiunta di Milano e Cortina. Siamo orgogliosamente felici del risultato ottenuto al quale, come Università, daremo il massimo contributo possibile. Ora è il momento della festa: poi sul tema dell’impegno e di tutte le attività concrete che potremo fare per sostenere questa importante opportunità per il territorio, noi ci saremo».