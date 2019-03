“La città si muove” al ritmo della salute: a Padova è tempo di community dance

Manca ancora un mese al 7 aprile, quando si celebrerà la Giornata mondiale della salute, dedicata quest'anno dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) al movimento. Ma c'è chi è già pronto a muoversi: l'Ufficio "Città Sane" del Comune di Padova partecipa alle iniziative con "La città si muove", laboratori di community dance a cura della Scuola di formazione professionale di balletto Spaziodanza di Padova.

La Community Dance

La community dance è un modo adatto a tutti di esprimersi con i propri corpi in un contesto artistico. Aiuta a sviluppare le abilità cinestetiche, la creatività e accresce il benessere fisico e mentale. L'attività consiste in un laboratorio con due incontri in un week-end, una prova collettiva domenica 31 marzo e la performance finale domenica 7 aprile.

Quanto costa

La partecipazione al progetto è gratuita. E' prevista una quota assicurativa di 5 euro da pagare all’inizio del laboratorio.

Come iscriversi

Il modulo per l'iscrizione è disponibile a questo link. I gruppi vengono formati a iscrizioni chiuse. Il gruppo di appartenenza, la data e la sede del laboratorio verranno comunicati ad ogni partecipante tramite email.

Programma

- Sala polivalente quartiere Guizza, via Guasti,12/C - mappa - sabato 16 marzo dalle ore 15 alle 18 e domenica 17 marzo dalle ore 9.30 alle 12.30

- Sala del patronato di San Bellino quartiere Arcella, via Jacopo della Quercia, 24 - sabato 16 marzo dalle ore 15 alle 18 e domenica 17 marzo dalle ore 15 alle 18

- Sala "Iotti" quartiere Forcellini, via A. Prosdocimi, 2/A - mappa - sabato 23 marzo dalle ore 15 alle 18 e domenica 24 marzo dalle ore 9.30 alle 12.30

- Ex scuderie Fornace Carotta​, piazza Napoli, 41 - mappa - sabato 23 marzo dalle ore 15 alle 18 e domenica 24 marzo dalle ore 9.30 alle 12.30

- Prova collettiva a Palazzo Moroni domenica 31 marzo al mattino

- Performance finale a Palazzo Moroni domenica 7 aprile al mattino

Info

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa (cell. 339 6032674)