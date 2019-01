Saper lavorare bene? Gli studenti delle superiori lo imparano con le tecniche teatrali

Il centro studenti degli istituti secondari IIS Rolando da Piazzola, Enaip Veneto, IIS E. De Nicola, Liceo Duca D’Aosta sono stati i protagonisti, venerdì 25 gennaio, del “Teatro delle idee”, occasione per scoprire o riscoprire, attraverso le tecniche teatrali, la conoscenza delle competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro. L’iniziativa, che si è tenuta nell’aditorium del collegio universitario don Mazza a Padova, è stata promossa da Niuko Innovation & Knowledge - società di formazione di Unindustria Padova (ora integrata in Assindustria Venetocentro) e Confindustria Vicenza – in collaborazione con l’associazione culturale bolognese Teatroeducativo.it.

L’incontro

Affiancati dai loro docenti, i ragazzi sono stati coinvolti in prima persona in attività esperienziali per comprendere come sviluppare competenze quali il problem solving o la capacità di operare in un team strutturato. La giornata ha visto anche gli interventi di alcuni testimoni aziendali, che hanno illustrato agli studenti le capacità necessarie per operare in modo efficace all’interno di un’impresa.

Collaborazione tra aziende e realtà scolastiche

L’appuntamento si inserisce nel programma di eventi proposti da Niuko con il percorso “Taste the future”, nell’ambito del progetto regionale V.I.A. Veneto in Alternanza, che finanzia iniziative volte, da un lato, a mettere alla prova le soft skills - ovvero le competenze trasversali richieste oggi dal mercato del lavoro – degli studenti delle scuole secondarie, dall’altro a sviluppare un collegamento tra scuole ed imprese del territorio. Questo è uno dei temi che vedono impegnata la nuova area Potential Hub di Niuko, nata nel 2017, che annovera fra i suoi obiettivi quello di creare una solida rete di contatto tra le aziende e le realtà scolastiche, con lo scopo di aiutare le imprese ad attrarre i giovani di maggior talento che stanno portando a termine il proprio percorso scolastico.