Un grandissimo traguardo per il prete più anziano di Padova: don Mario Ceccato compie 100 anni

È stato raggiunto nella mattinata di mercoledì 29 aprile dagli auguri di monsignor Claudio Cipolla, Vescovo di Padova (che ha dialogato con lui al telefono), don Mario Ceccato, classe 1920, che proprio oggi compie 100 anni ed è il prete diocesano più anziano della Diocesi di Padova.

Don Mario Ceccato

Un traguardo importante che don Mario ha raggiunto, ancora in forma e accudito dalla sorella Fernanda, a Galzignano Terme, dove è stato parroco per 32 anni (dal 1958 al 1990) e dove è rimasto anche dopo essersi congedato dal servizio in parrocchia. Nato il 29 aprile 1920 a San Giorgio delle Pertiche (Pd), don Mario ha festeggiato due anni fa i 75 anni di ordinazione sacerdotale: è stato infatti ordinato il 24 giugno 1943 dal vescovo Carlo Agostini. Il suo primo incarico l’ha visto vicario parrocchiale al Carmine di Padova in tempo di guerra e poi cooperatore a Legnaro, Monselice, Ponte di Brenta. Nel 1949 approda all’Istituto vescovile Barbarigo come vicerettore, incarico che mantiene fino al 1952 quando passa rettore a San Vincenzo di Thiene, quindi cooperatore a Montegrotto Terme (1955) e vicario economo a Galzignano nel dicembre del 1957; dall’anno successivo diventa parroco della comunità di Galzignano Terme, dove tuttora risiede. Il settimanale diocesano "La Difesa del Popolo" dedicherà a don Mario Ceccato - a cui vanno i migliori auguri - e al suo secolo di vita un ampio servizio nel numero in uscita domenica 10 maggio, con un’intervista anteprima già disponibile a questo link.