105 anni vissuti alla grande: buon compleanno ad Antonio, per tutti "Nonno Toni"

Più forte della guerra. E della recente emergenza: il sindaco Sergio Giordani e il consigliere Ubaldo Lonardi si sono recati nella tarda mattinata di martedì 2 giugno a casa del signor Antonio Vettore, residente a Padova, per festeggiare i suoi 105 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Caporale

Un omaggio a dir poco gradito da parte del signor Antonio e dei suoi familiari. Al pari di quello che Vanda Pellizzari, consigliere comunale, ha voluto rivolgere via social: «Oggi, 2 giugno, il signor Antonio Vettore, compie 105 anni. Ricordo ancora quando compì 100 anni ed andai a porgergli gli auguri del nostro già sindaco Massimo Bitonci ed i miei personali: incontrai una persona meravigliosa che intrattenne i suoi ospiti raccontando, tra l’altro, storie di guerra che lui aveva personalmente vissute. Ebbene sì, il signor Antonio è il Caporale Antonio Vettore, al quale venne conferita la Croce al merito di guerra il 4 novembre 1945. Caro "Nonno Toni", come tutti affettuosamente ti chiamano, buon compleanno e grazie per l’esempio di vita che sei non solo per la tua Famiglia, ma anche per tutti noi».