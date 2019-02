Il segreto della longevità? «El vin»: grandi festeggiamenti per i 105 anni di Ida Maria

105 anni. E non sentirli: come riporta VicenzaToday, grandi festeggiamenti nel pomeriggio di venerdì 31 gennaio all'istituto Salvi di Vicenza per il prestigioso traguardo raggiunto da Ida Maria Lucatello. La quale non ha fatto mistero del suo segreto di longevità: «Meszo goto pien de vin aea volta, sopratuto rosso, ma va ben anca bianco, basta che el sia vin».

Ida Maria Lucatello

A portarle gli auguri dell'amministrazione comunale è stata l'assessore alla famiglia e alla comunità Silvia Maino. Nata a Piazzola sul Brenta il 31 gennaio 1914, la signora Lucatello ha avuto tre sorelle, di cui una vissuta fino a 102 anni, e tre figli: Marisa, Pietro e Gianni. Ida Maria è stata orafa, professione che ha svolto fino alla pensione. Una delle sue passioni sono stati i viaggi. La signora Ida racconta di aver viaggiato in nave e che dall'areo ha visto tutta l'Italia. E' stata in Spagna, in Grecia e ha girato molto l'Italia soprattutto in compagnia di una delle sorelle. Ha partecipato a numerosi soggiorni climatici per anziani e, ogni qualvolta ce ne fosse stata l'occasione, a gite organizzate da gruppi di pensionati. Tra le altre sue passioni, il gioco del Lotto, le carte, la lettura, i cruciverba. Amava molto anche andare al mercato e fino a non molto tempo fa chiamava il taxi in autonomia per farsi accompagnare.