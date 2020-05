Un traguardo davvero incredibile: compie 111 anni la padovana Ida Zoccarato

Dopo aver visto due guerre mondiali e il Pontificato di ben 6 Papi di certo avrebbe anche fatto a meno di vivere (fortunatamente solo da spettatrice) la pandemia di Coronavirus. Ma oggi può - e deve - festeggiare: la signora Ida Zoccarato compie 111 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

111 anni

A raccontare la sua storia è l'associazione Giustitalia, della quale è socia: Ida Zoccarato è nata a Perarolo di Vigonza (PAdova) il 24 maggio 1909 da una famiglia contadina e ha dovuto crescere da sola i figli Edda e Pietro in quanto rimasta vedova molto giovane. Tra le donne più anziane d'Italia ma la buona cucina ma soprattutto le passeggiate e fino all'età di 105 anni andava a piedi a fare la messa in piega dalla parrucchiera. I segreti della sua longevità? Pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino, niente fumo e stress e prendere la vita ogni giorno come un dono, oltre al rito mattutino del biscotto con il marsala. E il regalo di compleanno che più gradirebbe ricevere oggi sono gli auguri al telefono di Matteo Renzi, il politico che ammira di più. Nel frattempo glieli facciamo noi: buon compleanno Ida!