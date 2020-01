«Finalmente il completamento della Sr 10»: Zan esulta per la riclassificazione delle strade venete

«Il decreto del Presidente del Consiglio sulla riclassificazione delle strade venete, firmato e già trasmesso al Ministero delle Infrastrutture, consegna all’Anas 700 km di strade regionali, che potranno contare su 100 milioni di euro di investimenti nei prossimi tre anni. Decisamente un'ottima notizia per la viabilità in Veneto»: così il deputato Alessandro Zan (Partito Democratico) sul decreto del Presidente del Consiglio che prevede il passaggio di oltre 700 km di strade regionali all’Anas.

Sr 10

Aggiunge Zan: «Questa firma è particolarmente importante per il territorio padovano: infatti accelera il completamento della Strada Regionale 10, un’opera attesa da moltissimi anni, che collegherà Carceri a Legnago, un’infrastruttura strategica e fondamentale per il rilancio della Bassa Padovana. Questo decreto conferma l’attenzione dell’attuale governo per il nostro territorio, dopo l’esperienza a trazione leghista che non aveva trovato i fondi per effettuare questa operazione. Mi auguro che Zaia e la giunta regionale sappiano riconoscere il valore di questi investimenti per il Veneto».