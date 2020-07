“Il Comune risponde: le domande più frequenti dei cittadini”: al via da luglio la rubrica on line

Al via dal mese di luglio sul sito istituzionale www.padovanet.it la rubrica mensile “Il Comune risponde: le domande più frequenti dei cittadini”. Quando scade la Tari? Quando partono i saldi? Dove trovo il modulo per il 730? Queste, solo per citarne alcune, sono le informazioni che vengono maggiormente richieste all’ufficio relazioni con il pubblico e che scandiscono proprio il mese d’inizio estate. E così via, mese per mese: risposte e informazioni ai quesiti più rilevanti per la cittadinanza.

I quesiti

«Il nostro obiettivo è l’ascolto e l’attenzione verso le necessità dei tanti cittadini che, ogni giorno, si rivolgono al Comune per avere informazioni chiare e precise – commenta il sindaco, Sergio Giordani – E con l’ascolto si scopre che sono in molti ad avere dei dubbi in proposito alla scadenza del pagamento dell’asporto rifiuti o a non ricordare che la modulistica per la dichiarazione dei redditi non si trova più in Comune. Del resto, è difficile tenere sempre tutto sotto controllo soprattutto quando ci si interfaccia con la burocrazia. Con questa piccola guida alle domande frequenti vogliamo e speriamo di esser d’aiuto nella gestione della quotidianità. Questo – chiude il sindaco - possiamo farlo grazie al monitoraggio delle istanze che pervengono all’Amministrazione che ci consente sia di intercettare ciò che periodicamente interessa e ricorre e con più frequenza, che di fornire delle risposte utili che orientino e facciano risparmiare tempo alle persone».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Guida alle domande

Nel 2019 ogni mese, in media, sono pervenute all’Urp tramite i diversi canali – sportello, mail, telefono, social – circa 2.500 domande. Dall’inizio del 2020 a fine giugno ne sono giunte circa 12.300; solo sull’uso delle protezioni individuali e sui comportamenti da tenere in tempi Covid sono state gestite dagli uffici circa 2.800 istanze; tra le più frequenti nel mese di luglio dell’anno in corso, e anche in quello precedente, ricorrono quelle relative alla distribuzione dei modelli per le dichiarazioni dei redditi, la scadenza della Tari, l’inizio dei saldi estivi, le informazioni sul piano anti-zanzare del Comune e, appunto, le richieste che riguardano l’emergenza sanitaria in corso. La guida alle domande frequenti dei cittadini, on line da mercoledì 8 luglio, è un’iniziativa del Gabinetto del Sindaco dell’Amministrazione Comunale e viene gestita da personale dipendente del settore.