Pausini e Antonacci all'Euganeo, tutte le info utili: parcheggi, divieti, orari e navette

Per il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci, in programma sabato 20 luglio allo stadio Euganeo, l'Amministrazione comunale, vista la grande affluenza prevista, ha predisposto una serie di provvedimenti per consentire al pubblico di raggiungere lo stadio. È senza dubbio uno dei concerti più attesi dell'estate padovana e, di seguito, troverete tutti i consigli e le indicazioni utili per vivere al meglio il live.

A che ora arrivare allo stadio?

Visti i controlli di sicurezza straordinari che vengono effettuati è sconsigliato arrivare dopo le ore 17.30.

Parcheggi

Elenco dei parcheggi e delle aree di sosta in occasione del concerto.

Parcheggi adiacenti allo stadio

Bus navetta dai parcheggi

Il servizio di bus navetta al ritorno è attivo dal termine del concerto alla fine del servizio.

La linea 1, congiunge i parcheggi in zona Fiera, Stazione e Sarpi allo stadio Euganeo.

Fermate linea 1: Tribunale (zona Fiera), Stazione, via Sarpi (parcheggio Ex Canova), stadio Euganeo.

La linea 2 congiunge i parcheggi di Limena allo stadio Euganeo.

Fermate linea 2: via Cesare Battisti, zona Bata e zona hotel Crowne Plaza (via del Santo), stadio Euganeo.

Percorso pedonale

Dal parcheggio del Gran Teatro Geox, ex Foro Boario di corso Australia, parte un percorso pedonale che si snoda attraverso via Montà, via da Noli e viale Nereo Rocco.

Modifiche alla viabilità

Sabato 20 luglio vengono chiuse al traffico alcune vie di accesso allo stadio Euganeo.

Ordinanza sui provvedimenti temporanei di viabilità

Per informazioni

