Quattro posti: concorso pubblico per l'assunzione di istruttori direttivi informatici

Viene indetto un concorso pubblico, per esami (con eventuale preselezione), per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro unità nel profilo di istruttore direttivo informatico (cat. D), di cui 2 posti per l'ambito "Applicazioni" e 2 posti per l'ambito "Sistemi e reti di telecomunicazioni".

Requisiti

Ad annunciarlo è il Comune di Padova, che aggiunge: "Per partecipare è necessario avere uno dei seguenti titoli di studio:

lauree di primo livello (triennali) appartenenti alla classe L-08 (Ingegneria dell’informazione) e alla classe L-31 (Scienze e tecnologie informatiche);

lauree magistrali appartenenti alle classi LM-18 (informatica), LM-27 (ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (ingegneria elettronica), o LM-32 (ingegneria informatica) o LM-66 (sicurezza informatica) o LM-91 (tecniche e metodi per la società dell’informazione).

A tali titoli di cui al D.M. 270/2004 sono equiparati i diplomi di laurea dell’ordinamento DM 509/1999 (lauree specialistiche, c.d. “prima riforma”) e quelli dell’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 (c.d. “vecchio ordinamento”), secondo quanto stabilito dal D.I. 9.07.2009. Sono fatte salve le equipollenze riconosciute ai sensi della legge". Il bando completo con tutti i requisiti richiesti è disponibile a questo link.

Presentazione delle domande: tempi e modalità

La domanda di partecipazione deve essere redatta solo in via telematica, entro le ore 12 del 27 dicembre 2019, collegandosi al portale Istanze online. Nella domanda deve essere specificato alternativamente l'ambito di destinazione prescelto. Non è possibile partecipare ad entrambi gli ambiti trattandosi di un unico concorso con simultaneo svolgimento delle diverse prove. Per evitare di incorrere in problemi tecnici, sia del portale Istanze online che del sistema di protocollazione automatica, causati dall’eccessivo numero di accessi contemporanei, è consigliato non inviare le domanda negli ultimi giorni. Nel caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda acquisita dal protocollo dell’Ente. Tutti i documenti necessari per la domanda devono essere caricati in formato pdf. Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella prevista. Si raccomanda di conservare il numero di protocollo della domanda perchè sarà utilizzato per identificare il candidato, in luogo del cognome e del nome, in tutte le comunicazioni che saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione su questa pagina internet. Non verranno, pertanto, inviate comunicazioni a mezzo posta.

Svolgimento del concorso

Il concorso prevede un'eventuale preselezione nel caso in cui il numero dei candidati, esclusi gli esonerati, superiasse le 150 unità, con due prove scritte ed una prova orale. Il giorno 13 gennaio 2020 verrà comunicato l’eventuale svolgimento della preselezione o meno, la data e la sede della prova preselettiva medesima e l'elenco dei candidati tenuti a sostenerla (con riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda di partecipazione). Per tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, prove e materie d'esame si rinvia ad un'attenta lettura del bando. Per sostenere tutte le prove d’esame i candidati dovranno presentare idoneo documento di riconoscimento munito di fotografia. La mancata presenza alla preselezione o anche ad una sola prova d’esame è considerata rinuncia da parte del candidato e comporterà l’esclusione dal concorso.

Info

Riferimenti: Ufficio concorsi - Settore Risorse Umane - Comune di Padova, Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova. Telefono 049 8205483. Orari: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12, il giovedì dalle 15 alle 17. Email concorsi@comune.padova.it