Scuole di specializzazione di Medicina e Chirurgia, in 1.800 a Padova per il maxi-concorso

L'Università di Padova è chiamata per la terza volta a organizzare il concorso per le Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia per

il Triveneto, in programma martedì 2 luglio nel complesso ex Fiat di via Venezia.

1.800 candidati

Quest'anno sono circa 1.800 (42% maschi e 58% femmine) i candidati, con oltre 700 postazioni allestite ad hoc che si sommano alle 1100 già presenti nelle aule informatiche, e con oltre 250 persone direttamente impegnate in aula. L'Università di Padova vede 46 Scuole di Specializzazione attivate e quest'anno ha avuto assegnati 423 contratti ministeriali (+116) con un aumento percentuale del 37,8% sull'anno precedente, superiore all'aumento delle borse nazionali messe a disposizione (aumento che è del 31%). Ciò comporta che l'Università di Padova sia passata dall'assorbire il 5.1% dei contratti nazionali al 5.4%. La formazione dell'Università di Padova si configura nel panorama

nazionale come una formazione di qualità, tanto è che l'Ateneo ha avviato un processo di certificazione della qualità di tutte le sue Scuole.