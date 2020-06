Carmignano connessa: entro fine estate la Fibra ottica disponibile nel 90% del territorio

Entro l’estate a Carmignano di Brenta sarà accessibile una diffusa connessione ultraveloce con una copertura del 90% del territorio. La Tim ha infatti concluso la stesura della fibra ottica ai suoi 17 armadi (14 a Carmignano, uno a Ospitale e due a Camazzole), ed è in attesa del completamento da parte dell’Enel dell’alimentazione degli armadi-fibra, previsto nelle prossime settimane.

Le connessioni

«A Carmignano di Brenta sono tre le compagnie che stanno installando la rete in fibra ottica – spiega il Sindaco Alessandro Bolis – Fin dal 2011, mi sono occupato e ho promosso una convenzione con Interplanet che ha consentito la connessione con la fibra in Municipio, biblioteca, in zona industriale e nelle scuole, grazie anche a importanti investimenti da parte del comune per lo sviluppo della connessione a banda larga. E’ invece al palo l’evoluzione del programma di investimenti di Open Fiber avviato dal Governo per il quale avevamo firmato la convenzione diversi anni fa – continua – In questa particolare situazione di emergenza è emersa in modo chiaro e tangibile l’inadeguatezza della rete infrastrutturale digitale nazionale. Non è possibile che lo Stato non dia alcuna risposta alle pubbliche Amministrazioni in merito all’azienda digitale tanto decantata! Questa partita non può essere liquidata dalla società Open Fiber adducendo a giustificazione i tempi e le lungaggini per le autorizzazioni o il fatto che la rete è molto capillare. Considerato che il privato è molto più veloce, si trovi dunque con urgenza una sinergia con le società per attivare una seria e puntuale politica di sviluppo delle infrastrutture di rete». «La connessione sarà di 100 Mbps per gli utenti che si trovano nel raggio di 300 metri dalla colonnina, oltre scende a 70 Mega, ma mai sotto i 30, come previsto dalla convenzione – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Eric Pasqualon – La TIM dopo aver effettuato i lavori ha provveduto anche al ripristino dei manti stradali».