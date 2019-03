«Buongiorno, il giornale e la mia spesa»: a Padova gli acquisti online si ritirano in edicola

Si parla spesso di come valorizzare i punti edicola, di come reinventarli e valorizzarli. A pensarci, trovando una soluzione, ci è voluto un accordo tra Tigotà - M-DIS, leader italiano nella distribuzione di stampa quotidiana e periodica.

Come funziona?

Si compra online sull’e-commerce tigota.it e si ritirano i propri acquisti in oltre 200 edicole del Veneto: il servizio, pensato per chi non può ricevere la consegna a domicilio, è offerto grazie all’accordo con “Punto di Ritiro” di M-Dis, leader italiano nella distribuzione di stampa quotidiana e periodica.

Consegna a casa o ritiro

La partnership tra M-Dis e Tigotà permette oggi una nuova possibilità per ricevere i propri acquisti: oltre alla consegna a casa o al ritiro in uno dei 559 punti vendita in Italia dell’insegna, anche la comodità di una “puntata veloce” nell’edicola sotto casa per ritirare la propria spesa effettuata online su tigotà.it. L’iniziativa vede attualmente coinvolte 4mila edicole in Italia – 205 in Veneto e 32 in provincia di Padova - destinate a diventare 6mila nei prossimi mesi e a fare di M-DIS una delle reti più diffuse in Italia per questo tipo di servizio.

«Meno attese e stress per il ritiro »

«In Tigotà crediamo molto nell’online» spiega il responsabile marketing operativo del brand Pericle Ciatto. «Siamo partiti un anno e mezzo fa e, terminate le prime fasi di test, abbiamo intensificato lo sviluppo del canale che attualmente conta 20mila referenze e ci sta dando buoni risultati. Questo accordo ci consente di migliorare ancora l’esperienza d’acquisto dei nostri clienti dello shopping online, evitando loro attese o stress per il ritiro del proprio pacco e creando un’alleanza con quei punti di aggregazione sul territorio che sono le edicole».

Pensato per chi non può aspettare il corriere

Il servizio è dedicato proprio a quei clienti che acquistano online ma non possono aspettare il corriere a casa, che rappresentano quasi il 60% dei clienti dello shopping online. Le edicole, del resto, sono una rete e un presidio capillare sul territorio, con il vantaggio di orari di apertura molto ampi e di un rapporto di conoscenza e fiducia con i clienti.

«Sostegno all’attività delle edicole»

«La crescita costante dell’e-commerce ha reso essenziale fornire al cliente un servizio di consegna efficiente, anche per quanto riguarda il recapito finale dell’acquisto – commenta Andrea Liso, Amministratore Delegato di M-DIS - Con il nostro servizio “Punto di ritiro” mettiamo a disposizione un sistema integrato di logistica, costituito da trasporto e consegna, attraverso la rete delle edicole italiane, la struttura più capillare presente sul territorio, tradizionalmente legata ai clienti da un rapporto di conoscenza e fiducia. Si tratta di un’innovazione che offre un ulteriore canale di distribuzione al mondo dell’e-commerce e rappresenta un ulteriore tassello nell’ambito delle attività di sostegno alle edicole attuata da M-DIS».

Le due aziende coinvolte

Tigotà è marchio di eccellenza di Gottardo S.p.A., azienda leader del comparto beauty e home care con sede a Padova. L’insegna conta 559 filiali in 16 regioni italiane, 2 in Svizzera e più di 4mila collaboratori. Le ultime due aperture sono state a Marsicovetere in provincia di Potenza e a Castegnato nel Bresciano.

Nata nel 2004, m-dis distribuzione media S.p.A. è una joint venture tra RCS Mediagroup, DeAgostini e Hearst ed è il principale operatore in Italia nell’ambito della diffusione e distribuzione nazionale di pubblicazioni destinate al grande pubblico e di stampa specializzata: m-dis distribuisce oltre 900 testate di 70 editori e movimenta circa 1 miliardo di copie l’anno con consegna giornaliera all’alba in tutta Italia.