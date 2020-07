2.000 euro per la Croce Verde: la consegna dei fondi raccolti da Rivs e Acsi Veneto

Rossano Nicoletto, presidente di Rivs (Registro Italiano Veicoli Storici) e di Acsi Veneto, ha consegnato ad Andrea Franco, presidente di P.O. Croce Verde di Padova, i fondi raccolti per l'emergenza Covid-19.

La consegna

La somma di 2.000 euro è stata messa insieme grazie all’aiuto delle associazioni affiliate Acsi e Rivs per sostenere, in questi mesi di emergenza sanitaria, il duro lavoro dei volontari che ogni giorno si prodigano, nonostante gli evidenti pericoli, per soccorrere chi si trova in difficoltà. Il presidente Franco ha ringraziato Nicoletto a nome di tutti i volontari.