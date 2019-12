La cultura universitaria di eccellenza: consegnati 22 Diplomi Galileiani

Venerdì 20 dicembre nell’Aula Magna “Galileo Galilei” di Palazzo del Bo la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova ha consegnato a 22 dei suoi studenti (17 maschi e 5 femmine) i diplomi galileiani: a 12 di loro è andato il diploma in Scienze morali, a 9 quello in Scienze naturali e a uno quello in Scienze sociali.

Lectio Magistralis

Il Rettore dell’Università degli Studi di Milano “La Statale”, Elio Franzini. ha tenuto - alla presenza del Rettore, Rosario Rizzuto, del Direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori, Michele Cortelazzo - la Lectio Magistralis su “La crisi del pensiero e le scienze”. Hanno inoltre portato il loro saluto il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Gilberto Muraro, il rappresentante degli studenti della Scuola Galileiana, Gabriele Crivelli, il rappresentante degli studenti internazionali della Scuola Galileiana, Yafa El Masri e il presidente dell’Associazione Alumni della Scuola Galileiana, Matteo Camelia. «Prendendo avvio dalla figura di Galileo Galilei e dalle interpretazioni che nel secolo scorso sono state offerte del suo pensiero - ha detto Franzini nella sua Lectio - si vuole mostrare come il rapporto tra scienza e filosofia sia attraversato da un’idea che peraltro caratterizza la modernità, cioè il concetto di crisi. Si tratta di un concetto, infatti, dalla ricca semantica, che non va di conseguenza interpretato in modo univoco. Da tali differenti interpretazioni può dunque sorgere un discorso che mostra come il significato delle scienze e il pensiero possano, e debbano, trovare punti di connessione, effettiva e simbolica, tali da delineare nuovi prospettive che combattano i sempre più diffusi pregiudizi antiscientifici».

I dati

La cerimonia di consegna dei diplomi galileiani 2019 è la decima nella storia della Scuola Galileiana di Studi Superiori, che da poco ha concluso il suo quindicesimo anno accademico. Alcuni numeri: 417 studenti italiani dal 2004 al 2019 (di cui 315 maschi e 102 femmine). Ogni anno, dal 2004 al 2013, potevano essere ammessi 24 studenti divisi tra le due classi: Scienze Morali e Scienze Naturali, dal 2014 vengono ammessi ogni anno 30 studenti (Scienze Morali 8 posti, Scienze Naturali 14 posti, Scienze Sociali 8 posti). Dal 2014 la Scuola ha avuto 26 studenti internazionali (7 maschi e 19 femmine, provenienti da tutti i continenti tranne l'Oceania), il totale di tutti gli studenti, italiani e stranieri, fino ad oggi è quindi di 443.

Scuola Galileiana

La Scuola Galileiana dell’Università di Padova nasce nel 2004 come percorso di eccellenza che completa i normali corsi di laurea con attività mirate ad elevare la preparazione dei giovani che si affacciano al mondo della ricerca e dell'Università, grazie ad un programma accademico innovativo e competitivo. La Scuola Galileiana, che si avvale del sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nasce con l'intento di sviluppare una cultura universitaria di eccellenza, sperimentando percorsi innovativi di formazione e ricerca. Nel 2004 sono state istituite due classi di studio: la classe di Scienze Morali, che approfondisce le discipline letterarie, storiche e filosofiche e la classe di Scienze Naturali, orientata verso gli studi matematici, fisici, chimici, biomedici e tecnici. Dall’anno accademico 2014/2015 la Scuola ha attivato una nuova classe, quella di Scienze Sociali, dedicata alla sociologia, al diritto, all’economia, alle scienze politiche, all’antropologia e alla psicologia.