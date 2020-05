Il Consiglio Regionale assegna Leone del Veneto al Professor Crisanti

Un premio alle scelte e alla tenacia del professore che spazza via le polemiche degli ultimi giorni. Un premio anche al "Modello Padova": la provincia tra quelle colpite col più basso tasso di mortalità . Il premio va al professore e a tutta l'azienda ospedaliera di Padova. Un riconoscimento voluto dal Consiglio Regionale del Veneto e che attesta una volta per tutte il ruolo decisivo di Crisanti, dell'Università di Padova e dell'Azienda Ospedaliera.

Motivazioni

Al professore viene riconosciuto di averci visto giusto in tempi non sospetti ma anche di aver insistito sulla sua strada fino a convincere tutti, soprattutto in Regione. A Crisanti viene riconosciuto di aver scelto già a gennaio di cominciare con i tamponi e di farne incetta, scelta risultata poi decisiva. Viene premiata la proposta di circoscrivere Vo’, di effettuare test sulla popolazione e poter, oltre a controllare la diffusione del virus anche apprendere informazioni altrimenti impossibili da reperire.

Regione

Implicitamente la Regione premia anche se stessa. Se il Presidente Luca Zaia merita inevitabilmente la palma di Presidente di Regione che ha gestito meglio la pandemia, tra le regioni investite dal Covid 19, decisivia è stata perseveranza e la determinazione del professor Andrea Crisanti che lo ha convinto dopo una lunga telefonata. Ha certo gran merito anche la Regione e quindi lo stesso Zaia, che non solo si è fidato del professor Crisanti e dei tanti che lavorano con lui ma ne ha sposato la linea senza far mancare mai sostegno e supporto. Di quanto accaduto prima, delle polemiche sull’iniziativa di Mantoan, il massimo dirigente della sanità in Veneto, che contestava a Crisanti le spese per i reagenti per i tamponi fino a richiamarlo, rimane solo un lontano ricordo. Come delle polemiche dei giorni scorsi con la professoressa Russo sul piano di prevenzione della Regione. A spazzare via tutto ci pensa il Leone del Veneto. Che va al Professore, all’Azienda Ospedaliera, di conseguenza anche all'Università e quindi infine anche alla Regione, che un po' premia anche se stessa.

