Consumo del suolo, nell'ultimo anno nel Padovano sono scomparsi altri 97 ettari

«Un altro centinaio di ettari (97 per la precisione) di terreno sottratto all’ambiente, di cui un quarto nel solo Comune di Padova, che già detiene il triste primato del 49,5% di superficie occupata»: inizia con questa amara "considerazione" la nota di Coldiretti Padova relativa a quanto emerge dal rapporto Ispra sul consumo del suolo.

I dati

Coldiretti parla quindi di «analisi impietosa per il Veneto e in particolare per la nostra provincia, fra le più cementificate d’Italia, soprattutto nell’area centrale di Padova e cintura urbana. Complessivamente, certifica l’Ispra, sono 39.768 gli ettari di terreno consumato nella nostra provincia, pari al 18,55%, con una quota pro capite di 424 ettari. Scendendo nel dettaglio comunale, nell’ultimo anno, certifica l’Ispra, a Padova sono stati cementificati altri 24,81 ettari, seguono Albignasego con 7,8 ettari, Campodarsego con 4,4 e poi Conselve, Legnaro, Saonara con oltre 3 ettari ciascuno, per citare i primi in classifica». Commenta Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova: «Se facciamo il classico paragone, in modo da dare un’idea di quanto terreno abbiamo perso, è la superficie di 136 campi da calcio, cementificata nel giro di un anno. Purtroppo ogni anno assistiamo ad una preoccupante progressione nel consumo di suolo in un territorio che ha già pagato un contributo altissimo all’urbanizzazione, come conferma l’Ispra. L’agricoltura continua a perdere una risorsa fondamentale e il nostro ambiente è sempre più povero e vulnerabile. Più terreno cementificato significa non solo terra strappata al verde e alle coltivazioni ma anche più suolo impermeabile, che aumenta il già elevato rischio idraulico con cui ci troviamo a fare i conti in molte zone della nostra provincia in occasione di temporali e nubifragi, bombe d’acqua che il terreno non riesce ad assorbire. Ne risente anche la biodiversità, con una perdita di specie vegetali, coltivate e non, che dispongono si sempre minor spazio».

Appello

Bressan lancia quindi un appello: «Per proteggere la terra e i cittadini che vi vivono dobbiamo impegnarci difendere il nostro patrimonio agricolo e la disponibilità di terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell’attività agricola. Se non poniamo un argine al consumo di suolo perdiamo un’opportunità in termini di sviluppo economico e occupazionale per l’intero Paese oltre al fatto che c’è un tema che riguarda l’ambiente, la sicurezza e la qualità della vita. Occorre pertanto accelerare sull’approvazione della legge sul consumo di suolo, ormai da anni ferma in Parlamento, che potrebbe dotare l’Italia di uno strumento all’avanguardia per la protezione del suo territorio».

Coldiretti Padova

Aggiungono da Coldiretti: «La legislazione regionale ha rallentato la cementificazione sfrenata, ma molto di più fanno i neo imprenditori agricoli che investono nel settore primario per progetti imprenditoriali all’insegna della qualità della vita. Lo confermano anche gli ultimi dati del bando del Programma di Sviluppo Rurale: 435 le nuove aziende agricole venete, di cui 332 in pianura. Nonostante la crisi provocata dall’emergenza sanitaria, le pratiche presentate per il miglioramento delle strutture agrituristiche, fattorie didattiche e sociali sono 203, gli interventi richiesti di miglioria aziendale 754 e le misure per la gestione controllata della risorsa idrica 304». Per sensibilizzare sulla tutela della risorsa suolo Coldiretti ha stretto proprio in questi giorni un patto con Italia Nostra. L’obietto è mettere in campo iniziative comuni per impedire e prevenire la scomparsa dei territori rurali costantemente esposti a nuove minacce, dal rischio idrogeologico all'inquinamento, attraverso la tutela delle colture tipiche e dell’allevamento, la valorizzazione delle specialità locali e il recupero della tradizionale economia familiare e contadina. Ma lo scopo è anche costruire percorsi educativi per un consumo consapevole puntando sulle produzioni derivanti dall’agricoltura biologica, il chilometro zero e le piccole produzioni, oltre che valorizzare i primati italiani in fatto di biodiversità delle colture e degli animali, con il recupero di antiche cultivar di frutta, verdura, grano e di razze tipiche.