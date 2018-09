Contin sposta le feste di laurea a Porta Portello: derattizzando

Come risolvere il problema di cosa rimane nei post festa di laurea, sul canale del Portello, dove si svolgono i Navigli? Derattizzando. Problema risolto? No, si è solo spostato.

Uova e farina

Durante il rituale ultra consolidato che vede il neo laureato preso di mira dagli amici, con farina, uova e chi più ne ha più ne metta, vengono lasciati sul terreno i segni inequivocabili di quanto accaduto. Molto spesso infatti non si ha l’accortezza, che in verità molti hanno, di delimitare lo spazio con del nylon per poi raccogliere tutto ed evitare di sporcare.

Dal Bo al Portello

Se anni fa questa scena si consumava fuori dal Bo, adesso i luoghi dove si festeggia con questo goliardico rito è spesso il Portello. Nei giorni scorsi il patron dei Navigli, che ha in gestione il viale dove si sta svolgendo l’Oktoberfest, Chicco Contin, ha denunciato questo comportamento. “Rimane a terra di tutto, ogni mattina un lavoraccio. Il bello che lasciano perfino il papiro con tanto di nome, non furbissimi”.

Porta Portello

Quell’area gli è stata affidata non solo per essere animata, ma anche per fare in modo che sia sempre decorosa e sicura. Per questo deve essere pulita tutta, come da accordi con il comune. E’ così accaduto che mercoledì 26 settembre a trovarsi la stessa situazione sono stati invece i locali e i bar che stanno dall'altro lato del canale, proprio a Porta Portello. E’ probabile che i giovani abbiano scelto di cambiare posto proprio per aver letto queste critiche e visto le foto pubblicate o perché hanno visto l'avviso che segnala la zona derattizzata.

Derattizzazione

Contin, oltre alla denuncia pubblica ha scelto anche di cominciare proprio in questi giorni il trattamento di derattizzazione che ha di conseguenza spinto i ragazzi dall'altra parte del canale.