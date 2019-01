Oltre 6 milioni di euro per 96 Comuni padovani, sindaci sollecitati: «Aprire subito i cantieri»

La notizia era già stata data nei giorni scorsi da Arianna Lazzarini, deputata e segretario della XII commissione affari sociali della Camera nonché sindaco di Pozzonovo: «Grazie al Governo targato Lega, per i Comuni padovani sotto i 20mila abitanti sono in arrivo 6 milioni e 250mila euro immediatamente disponibili da destinare a investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici». Bisogna fare in fretta, però: il termine ultimo per beneficiare del contributo è fissato per il 15 maggio 2019, data entro la quale i lavori dovranno necessariamente partire. E c'è chi sollecita a gran voce i sindaci coinvolti.

Il piano

A farlo è l'associazione nazionale costruttori edili (Ance), che ha fortemente volotuo il piano - che ricalca il modello spagnolo per le piccole opere - previsto dalla legge di bilancio per il 2019 che assegna ai Comuni italiani 400 milioni di euro per la realizzazione di piccoli interventi appaltabili con procedure veloci. Mauro Cazzaro, Presidente di Ance Padova, invita però i Comuni a mettere subito in atto il piano proprio a causa dei tempi stringenti: «L’Ance è a disposizione per fornire tutto il supporto necessario ai Comuni al fine di aprire velocemente i cantieri e non sprecare un’occasione preziosa per il territorio e per il settore», dichiara Cazzaro. «Il piano del Governo costituisce un modello per accelerare l’utilizzo delle risorse e intervenire rapidamente per realizzare opere utili al territorio e ai cittadini. Uno strumento che ci auguriamo in futuro venga incrementato e potenziato così da poter essere utilizzato su più ampia scala».