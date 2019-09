Progetti Europei: l'assistenza della Provincia ai comuni del territorio padovano

Si terranno a fine settembre gli appuntamenti promossi dalla Provincia di Padova con i Comuni del territorio per confrontarsi su idee e suggerimenti utili a stimolare la realizzazione di progetti e iniziative di respiro europeo per il territorio padovano. Nelle scorse settimane il presidente Fabio Bui e il vice presidente Vincenzo Gottardo hanno invitato i Comuni ad aderire alla convenzione approvata dal Consiglio provinciale avente per oggetto l'assistenza della Provincia di Padova in materia di finanziamenti e opportunità dell'Unione Europea.

Azione di coordinamento e assistenza

Spiega il presidente della Provincia: «La convenzione, già sottoscritta da alcuni Comuni della nostra provincia nel corso del precedente mandato presidenziale, aveva dato risultati incoraggianti e quindi abbiamo deciso di dare prosecuzione all’azione di coordinamento e assistenza garantito dalla struttura provinciale alle Amministrazioni comunali già dal 2015. Nel periodo 2015–2018 la convenzione ha prodotto 43 attività di supporto tecnico-amministrativo di cui 22 consulenze e 21 progetti, di cui 15 selezionati e finanziati; a questi vanno aggiunti gli eventi di sensibilizzazione realizzati in qualità di ufficio aderente alla Rete Europe Direct e l’invio di newsletter mensili sulle opportunità di finanziamento offerte dai fondi comunitari e/o ministeriali». Sin dalla sua elezione il Presidente Bui aveva definito i caratteri della sua presidenza con le parole "ascolto e concretezza". Una presidenza volta a dare risposte concrete ed efficaci ed a svolgere un servizio nei confronti delle municipalità nonostante il pesante ridimensionamento delle Province. «Oggi non c’è bisogno di promettere opere straordinarie ma di tanta quotidiana concretezza per adottare le migliori soluzioni rispetto alle necessità espresse dal territorio» di cui è un esempio la proposta di assistenza ai Comuni. Con questo spirito il vice presidente della Provincia di Padova, Vincenzo Gottardo, delegato alle Politiche Europee, si accinge a incontrare i rappresentanti delle amministrazioni nei giorni 17 e 26 settembre e 1 ottobre 2019 presso la sede della Provincia di Padova in piazza Bardella.