Coronavirus, il sito per adulti regala abbonamenti Premium gratis ai residenti in Veneto

Tra le iniziative di solidarietà per le zone alle prese col Coronavirus, questa è senz'altro la più originale e inaspettata: il sito porno xHamster ha deciso di regalare l'abbonamento Premium a tutte le persone residenti nelle zone rosse, inclusa quindi la Lombardia e il Veneto.

Gratis

L'idea - riportata anche da MilanoToday - è quella di dare un "contributo" affinché la gente resti a casa durante il periodo di quarantena. «Nel tentativo di aiutare le agenzie sanitarie globali ad arginare la diffusione del coronavirus forniremo l'accesso gratuito a xHamster Premium da ora fino alla fine di marzo»: a dirlo in un comunicato è Alex Hawkins, vice presidente di xHamster. L'annuncio è arrivato con un tweet martedì pomeriggio. Della trovata - che ovviamente ha uno scopo anche pubblicitario per la pagina di contenuti video hard - "beneficeranno" i residenti in Veneto e Lombardia, Teheran in Iran, Daegu in Corea del Sud, Wuhan in Cina e Adeje sulle isole Canarie