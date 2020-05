Coronavirus, l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

Anche oggi per quanto riguarda Padova e il Veneto i dati sono confortanti. Continuano a calare le degenze in terapia intensiva, due in meno rispetto a ieri. A Schiavonia ci sono ancora due pazienti, nessuno in quella di Padova. Stesso discorso vale anche per gli ospedali di Piove di Sacco, di Adria, di Camposampiero e Conselve. Secondo i dati messi a disposizione da Azienda Zero ci sono attualmente 77 persone positive al test tra Padova e provincia. In totale i deceduti tra ospedale e case di riposo sono 280 mentre i guariti con tampone tornato negativo sono 3486. Sono ancora 183 le persone in quarantena. Per quanto riguarda Vo', invece, attualmente c'è una persona positiva al test. In totale i deceduti tra ospedale e casa di riposo sono 3 e i guariti con tampone tornato negativo sono 84. Il bollettino è aggiornato a domenica 31 maggio, ore 8:00 del mattino.

