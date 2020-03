Coronavirus, Padova in aiuto a Bergamo per la gestione dell'emergenza salme

Padova è pronta a correre in aiuto della Città di Bergamo, mettendosi a totale disposizione per gestire l’emergenza relativa ai numerosi decessi causati dal Coronavirus.

L'aiuto

Dichiara l’assessore ai servizi demografici e cimiteriali Francesca Benciolini: «Già nei giorni scorsi abbiamo sentito il Comune di Bergamo e in particolare l’assessore ai servizi cimiteriali, Giacomo Angeloni, per offrire loro la nostra solidarietà e la massima disponibilità a collaborare per affrontare la terribile emergenza. Bergamo in questo momento sta gestendo la grave situazione rivolgendosi ad altre città, in particolar modo emiliane. Nel frattempo siamo stati comunque contattati da alcune imprese di onoranze funebri che hanno chiesto la disponibilità del nostro forno crematorio. Quindi allo stato attuale delle cose in città arriveranno alcune salme, una decina. Le immagini dalla città di Bergamo che abbiamo visto hanno toccato tutti e forse più di altre ci hanno reso chiaramente l’idea della grande emergenza che stiamo vivendo. Offrire la nostra collaborazione è doveroso in questo momento, in un’ottica di solidarietà tra città e tra comunità che deve essere la chiave per superare questo momento. L’assessore ai servizi cimiteriali di Bergamo ha ringraziato la nostra comunità e, se necessario, sa che può contare su di noi. Al momento a Padova arriveranno poche salme non direttamente dalla città di Bergamo ma attraverso alcune onoranze funebri, tutte nella massima sicurezza e applicando i protocolli del caso. Voglio pensare la situazione rimanga invariata perché significherebbe che in qualche modo stiamo riuscendo a contenere questa emergenza. La drammaticità della situazione resa in maniera plastica anche da questa necessità, ci fa capire ancora di più quanto in questi giorni sia fondamentale restare a casa. Solo così e solo insieme ne possiamo uscire».

