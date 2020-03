«Sospendete gli affitti»: l'appello dell'assessore Bressa ai proprietari dei negozi

«Ai proprietari degli immobili che ospitano negozi chiedo di mettersi una mano sulla coscienza, affinché concordino con i negozianti che stanno subendo gli effetti delle restrizioni dovute all’attuale emergenza sanitaria una rimodulazione o almeno sospensione provvisoria degli affitti»: inizia così l'appello lanciato da Antonio Bressa, assessore al commercio del Comune di Padova.

L'appello

Prosegue l'assessore Bressa: «È importante rispondere come una comunità coesa a questa fase difficile che stiamo attraversando, non senza perdere le legittime prerogative di ciascuno, ma con la volontà di venirsi giustamente incontro e prendere atto con onestà di quanto sta accadendo. E quello che sta accadendo è qualcosa di drammatico sul fronte economico, in primis per chi deve tener chiusa la propria attività o sta subendo riduzioni importanti di fatturato. Il Comune di Padova, in questo, ha voluto dare l’esempio, rinviando e rateizzando le scadenze dei versamenti delle proprie concessioni di spazi ad uso commerciale. È stato fatto proprio per dare il buon esempio, ma ora è giusto anche raccogliere e rilanciare l’appello e gli l’allarmi che arrivano dalle associazioni di categoria. Dopodiché il Governo è intervenuto con un’importante misura che consentirà ai negozianti di vedersi riconosciuto come credito di imposta il 60% delle spese di affitto per il mese di marzo e con tutta probabilità lo stesso accadrà per quello di aprile. Però questo ristoro è differito nel tempo e quindi solo parzialmente interviene sui problemi di liquidità a cui stanno andando incontro le imprese. Per questo una soluzione concordata con il proprio proprietario dell’immobile resta necessaria. Grazie a chi vorrà dar seguito nei fatti a queste parole»