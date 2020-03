Coronavirus, anche Arpav collabora alla riapertura del vecchio ospedale di Monselice

Riceviamo da Arpav e pubblichiamo:

"Già dallo scorso fine settimana anche Arpav collabora alla riapertura di alcuni ospedali decisa dalla Regione Veneto per rispondere all'emergenza nella regione. I tecnici dell'Agenzia valutano aspetti di sicurezza degli impianti presenti nelle strutture ospedaliere individuate. Al momento gli ospedali interessati sono tre: l'ospedale di Monselice (Padov) e di Valdobbiadene (Treviso) e alcuni reparti chiusi dell'ospedale di Isola della Scala (Verona). Non ci sono ancora indicazioni certe sulla possibile riapertura dell'ospedale di Zevio in provincia di Verona. Il personale Arpav, in collaborazione con gli uffici tecnici dei rispettivi ospedali, sta effettuando i sopralluoghi per verificare ascensori, montalettighe, caldaie, impianti elettrici e di condizionamento ed individuare le attività necessarie per la messa in sicurezza".