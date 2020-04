Pasticcerie, panifici, pastifici e prosciuttifici: partita l'iniziativa "Artigiani coraggiosi Delivery"

«Siamo più forti del virus: ce lo siamo ripetuti più volte in queste settimane. Ma ora lo vogliamo dimostrare con i fatti». A parlare è Nicola Trentin, presidente dei produttori alimentari di Confartigianato Imprese Padova: l’associazione, infatti, ha lanciato in questi giorni l’iniziativa #Artigianicoraggiosi Delivery e ha subito raccolto in poche ore numerose adesioni dai propri associati.

Spiega Trentin: «Pasticcerie, panifici, pastifici, prosciuttifici porteranno la qualità delle loro produzioni direttamente a casa del consumatore, per non far mancare i piaceri della tavola in questi difficili giorni di emergenza sanitaria». Con una telefonata sarà possibile ordinare a casa propria le prelibatezze di dodici artigiani del gusto che, rispettando le norme di igiene e sicurezza richieste dal Decreto Legge Cura Italia, consegneranno a domicilio le loro creazioni dolci e salate, in grado di allietare questo periodo di quarantena, anche in vista delle festività pasquali. Si tratta di: Pastificio Artusi di Casalserugo, Pasticceria Mazzari di Padova, Panificio Le Delizie del grano di Cittadella, Attilio Fontana Prosciutti di Montagnana, Pasticceria Cioccolateria Sabrina di Piove di Sacco, Pasticceria Agostini di Padova, Gelateria Dolci Peccati di Mejaniga, Valentina Cioccolato di Rubano, Pasticceria Gardellin di Curtarolo, Pasticceria Le Sablon di Padova, C’è voglia di pizza di Albignasego, Pasticceria Tombolato di Padova e Pasticceria Atheste di Este. Conclude Trentin: «Per avere maggiori informazioni basta collegarsi a questo link. Ora speriamo che molti altri colleghi ci comunichino la loro disponibilità, per soddisfare tutte le richieste».