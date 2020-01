Coronavirus, l'Università di Padova attiva una linea telefonica informativa

In seguito all'insorgere dell'epidemia di Coronavirus e a livello preventivo, l’Università di Padova ha attivato - dalle ore 9 alle ore 17 - il numero telefonico 335 1008877 per tutta la comunità accademica (docenti, ricercatori e ricercatrici, pta, studenti e studentesse) di rientro da viaggi nelle aree colpite da epidemia di Coronavirus e per fornire informazioni su come comportarsi, per ottenere assistenza e minimizzare le eventuali possibilità di trasmissione.

Coronavirus

A comunicarlo è proprio l'Università di Padova, che aggiunge: "In assenza e in presenza di sintomi (quali febbre e tosse) adottare i seguenti comportamenti:

rimanere a casa fino alla esecuzione di indagini di laboratorio che escludano la condizione di portatore;

uscire solo in caso di necessità, minimizzare i contatti ed usare la mascherina protettiva;

lavarsi frequentemente le mani;

contattare il numero di telefono sopra riportato per ricevere maggiori informazioni e/o per fissare un eventuale appuntamento per indagini di laboratorio.

In presenza di sintomi (quali febbre e tosse):