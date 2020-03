«Bandiere a mezz'asta per le vittime del Coronavirus»: la proposta di Anci

Un gesto significativo, per onorare chi ha perso la vita: l''Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha proposto di esporre martedì 31 marzo le bandiere a mezz'asta in ricordo delle vittime del Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mezz'asta

Tra le prime adesioni è arrivata quella della Provincia di Padova, con il presidente Fabio Bui che invita tutti i sindaci del territorio a fare altrettanto: «Le immagini che vediamo quotidianamente sono strazianti, quindi l’idea di unirci tutti simbolicamente sotto la nostra bandiera, richiama i valori di umanità e solidarietà. Per questo, non solo osserverò un minuto di silenzio per ricordare le vittime, ma invito tutte le istituzioni, le amministrazioni pubbliche, ma anche tutti i cittadini ad esporre il Tricolore sui propri balconi, nelle proprie case, davanti alle strutture sanitarie, agli esercizi commerciali, perché questo simbolo possa essere un richiamo al senso di unità e responsabilità. Anche un simbolo come la bandiera può trasmettere un messaggio di fiducia e speranza. Mi auguro che da oggi in poi possa rimanere esposta nelle nostre case, nei nostri giardini, in ogni angolo della strada, perché, anche quando sarà passata l’emergenza, rimanga nei nostri animi quel forte senso di appartenenza, di Patria, che ci rende orgogliosi di essere italiani».