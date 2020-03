Coronavirus, il bollettino con i dati del contagio a Padova e nel Veneto

Sono in totale 1.384 i casi di persone positive al contagio da Covid-19 in Veneto alle ore 11 del 12 marzo, 66 in più rispetto al rilevamento precedente. In Provincia di Padova sono complessivamente 439.

Padova

Nel Padovano si contano 81 contagiati residenti nel cluster di Vo' oltre a 358 in tutto il resto della provincia. L'Azienda ospedaliera del capoluogo conta 47 pazienti ricoverati in area non critica (+5 rispetto a mercoledì) e 19 in terapia intensiva. Cinque i morti dal 21 febbraio e 31 i dimessi. All'ospedale di Schiavonia 29 sono i ricoverati in area non critica e 4 in terapia intensiva, mentre a Piove di Sacco sono rispettivamente 6 e 1 e a Cittadella 8 in totale, nessuno dei quali in terapia intensiva.

Veneto

Sul totale di 1.384 infetti in regione, sono 360 i pazienti ricoverati in 28 strutture sanitarie che non presentano condizioni critiche, mentre sono 85 quelli attualmente posti nei reparti di terapia intensiva di 16 ospedali. Il totale dei decessi è salito a 32, 14 dei quali a Treviso seguiti dai 5 di Padova e dai 4 di Mestre. Sono invece 55 le dimissioni complessive con la netta maggioranza a Padova (31) e a seguire 6 a Vicenza, 5 a Treviso, 4 a Santorso, 3 a Rovigo e Verona, 2 a Venezia e una a Mestre. I numeri segnalano dunque un costante incremento sia nei contagi che nei ricoveri, seppur meno repentino rispetto agli ultimi giorni.