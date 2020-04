Coronavirus: come chiedere i buoni spesa a Cittadella

Vista la necessità di garantire un sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, il Comune di Cittadella in collaborazione con le associazioni territoriali della Caritas, Croce Rossa ed altri enti del terzo settore ha dato avvio alla procedura per l'assegnazione di buoni spesa per generi alimentari e beni di prima necessità in favore delle famiglie maggiormente esposte agli effetti economici.

Le informazioni sui requisiti richiesti e le modalità di acquisizione dei buoni.

Ci sarà un modulo da compilare che pubblichiamo in allegato e che sarà inoltre disponibile nell'atrio del palazzo del Comune. Nella fattispecie, questo dovrà essere compilato e trasmesso all'Ufficio Servizi Sociali con le seguenti modalità:

tramite posta elettronica: covid19alimentare@comune.cittadella.pd.it

o depositandolo nell'apposita cassetta postale posta nell'atrio del palazzo del Comune.

Le istanze dovranno essere inoltrate entro il 31.05.2020. In caso di difficoltà, contattare i seguenti recapiti telefonici: 049.9823173 - 049.9823174. Infine, si rende nota la richiesta a tutti gli operatori economici del cittadellese a collaborare con l'Amministrazione nella gestione dell'iniziativa.

Info web e moduli necessari

Tutte le info al sito http://www.comune.cittadella.pd.it/news/buoni-spesa-emergenza-alimentare

