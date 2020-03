Bus, corse straordinarie per una linea urbana e modifiche per due extraurbane

Nuove modifiche per le linee urbane ed extraurbane di Busitalia Veneto.

Linee urbane

A seguito della riduzione del servizio connessa all’emergenza Covid-19 sono state già disposte le seguenti corse straordinarie della linea 19 in vigore dal lunedì al sabato:

Da Tavo/Saletto per Padova: 6.35 da Saletto per Cap. nord tram - Stazione Fs - Roncajette; 13.20 da Tavo per Cap. nord tram; 18.55 da Tavo per Cap. nord tram.

Da Padova per Saletto/Tavo: 13.00 da Cap. nord tram - Saletto - Tavo; 18.30 da Cap. nord tram - Saletto - Tavo (parte da Staz. Fs alle 18.15)

Linee extraurbane

A seguito delle richieste da parte dei lavoratori ospedalieri interessati alle linee Pd-Este ed Este-Montagnana, inoltre, Busitalia Veneto informa che da lunedì 23 marzo saranno soppresse le corse delle ore 9.40 da Montagnana per Padova e delle ore 16.25 da Padova per Montagnana, mentre verranno ripristinate le corse delle 10.40 da Montagnana per Padova e delle ore 15.25 da Padova per Montagnana. La modifica sarà in vigore fino a nuova comunicazione.

Biglietterie

Comunica infine Busitalia Veneto che “le biglietterie di Busitalia Veneto che distribuiscono i titoli di viaggio urbani di Padova, osserveranno i seguenti orari fino a nuova comunicazione:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Piazzale stazione Fs. Apertura dalle ore 7 alle 13.20, domenica e festivi chiuso.

Via Rismondo. Chiusa

Piazza dei Signori. Chiusa

Biglietti ed abbonamenti possono essere acquistati anche via App: Busitalia Veneto, Mycicero, DropTicket e Nugo. I rivenditori possono effettuare gli ordini telefonicamente chiamando il numero: 348 6411841

Sostieni PadovaOggi Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di PadovaOggi ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: