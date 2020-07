Impiegata comunale positiva al Coronavirus: ufficio tecnico chiuso e tamponi ai dipendenti

Non solo al Maap: caso di positività al Coronavirus anche in Comune a Ponte San Nicolò.

I fatti

Una dipendente di 55 anni è risultata positiva ed è stata ricoverata in ospedale: la donna lavora in uno degli uffici tecnici, che è stato immediatamente chiuso a differenza del Comune, rimasto aperto. I colleghi della funzionaria contagiata verranno sottoposti a tampone al pari di tutti gli impiegati comunali, per scongiurare altri casi.