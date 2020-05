Alle ore 16 la consegna del Sigillo della Città di Padova al professor Andrea Crisanti

Dall'annuncio alla cerimonia sono passate solo 24 ore o poco più. Ma si può comunque affermare che il grande giorno è arrivato: alle ore 16 il Comune di Padova conferirà il Sigillo della Città al professor Andrea Crisanti, virologo e direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova "quale segno di riconoscimento per il fondamentale ruolo svolto nella definizione della efficace strategia di contrasto al Coronavirus, strategia che ha permesso alla città di Padova e a tutto il Veneto di contenere il numero di vittime e di affrontare con successo il percorso di cura per migliaia di persone"

Diretta Facebook

La cerimonia, che si terrà in sala Paladin a Palazzo Moroni, verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del sindaco Sergio Giordani. Oltre al primo cittadino prenderanno la parola per un breve saluto anche il Magnifico Rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto e il Prefetto di Padova, Renato Franceschelli.