Prolungata fino al 3 maggio la chiusura dei cimiteri: la nuova ordinanza del Comune di Padova

La prima era stata firmata venerdì 3 aprile con validità fino al 13 aprile. Ora è arrivata la seconda: il sindaco Sergio Giordani ha stabilito con un'ordinanza che i cimiteri di Padova rimarranno chiusi al pubblico fino al 3 maggio.

L'ordinanza

Il primo aprile il Ministero della Salute ha emesso una circolare contenente indicazioni emergenziali connesse all’epidemia Covid-19, riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione. La circolare contiene indicazioni che hanno come obiettivo l’individuazione di procedure adeguate per il settore funebre e cimiteriale per tutelare i cittadini, valide per l’intero territorio nazionale, al fine di ridurre le possibilità di trasmissione del contagio, e nella circolare si legge esplicitamente che “I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori”. A questo link la nuova ordinanza comunale.