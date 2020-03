«Più si rispettano le regole e prima si torna a giocare»: la lettera del sindaco ai bambini

Alberto Stefani, sindaco di Borgoricco, ha scritto una lettera aperta a tutti i bimbi del Comune, postando sul proprio profilo Facebook una foto del Parco dei Pensieri (adiacente al Municipio) chiuso dal nastro bicolore a causa dell'ordinanza anti-Coronavirus.

La lettera

La lettera di sensibilizzazione mira anche a sensibilizzare i bambini sull'importanza del rispetto delle regole del Dpcm. Questo il testo: «Cari Bimbi, chiudere un parco grande e vivo come questo per un Sindaco non è mai cosa facile. Ci manca sentire e vedere dagli uffici del Muncipio la Vostra straordinaria voglia di divertirvi, di giocare, di stare assieme. Per qualche giorno siamo costretti a farlo, perché tutti devono rimanere a casa per vincere questa sfida tutti assieme. Il trucco è semplice: più si rispettano le regole prima si ritorna a giocare. Ricordatelo a tutti, quando vi chiamano al telefono. Non sarà verde, bianco e rosso. Ma questo nastro, fra non molto, lo taglierete insieme a me (io intanto vado a cercare le forbici!). Tenetevi pronti! Spero che questo messaggio arrivi a tutti voi, il vostro Sindaco Alberto».