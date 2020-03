Supermercati chiusi alla domenica, Antonio Bressa "scrive" a Luca Zaia

Il video, inequivocabile, è stato realizzato nella mattinata di sabato 21 marzo e riprende una lunga fila di persone munite di carrello in attesa del proprio turno all'esterno di un supermercato di corso Stati Uniti a Padova. Immagini che hanno portato Antonio Bressa, assessore al commercio e alle politiche per la tutela dei consumatori del Comune di Padova, a scrivere una sorta di lettera aperta a Luca Zaia, Governatore della Regione Veneto.

La "lettera aperta"

Questo il testo, condiviso dall'assessore sulla propria pagina Facebook: «Caro Luca Zaia, se vogliamo che la chiusura domenicale sia un modo per dare tregua ai dipendenti di supermercati e negozi sono molto d'accordo, ma per questo obiettivo bisognerebbe esigere e far rispettare le turnazioni che assicurino il giusto riposo a tutti i lavoratori che oggi sono in prima linea. Se l'idea invece è quella di diminuire gli assembramenti mi permetto di segnalare che questa ordinanza (che anche oggi confermi) non sta producendo gli effetti sperati, come testimoniano certe situazioni di questa mattina a Padova. Le persone che possono fare la spesa solo al weekend non dovrebbe essere costrette a concentrarsi nello stesso momento o comunque bisognava considerare cosa sarebbe potuto succedere con l'annuncio di ieri. Resto convinto che sarebbe infatti meglio coordinare le azioni delle Regioni con quelle del Governo. D'altronde anche il virus ci sta insegnando che il modo migliore per batterlo è quello di cooperare. Proviamo a imparare tutti questa lezione? Grazie».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.