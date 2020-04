Bottiglie, ghiaccio e... mascherine: nasce Bdelivery, per ricevere a casa uno speciale "cocktail box"

«Il Covid sarà sconfitto da medici e scienziati mentre l’emergenza economica la supereremo insieme, grazie alla creatività e alla capacità di fare rete delle nostre imprese»: non ha dubbi Matteo Fiorini, socio dell’agenzia di eventi Base Agency, che ha da poco inaugurato il servizio Bdelivery.it grazie al quale si può ordinare comodamente a casa un "cocktail box" con tutto l'occorrente per preparare i propri drink preferiti accompagnato da due mascherine.

Bdelivery

Spiega lo stesso Fiorini: «Il virus ha cancellato tutti gli eventi che avevamo in programma, ma non la voglia di divertirsi e di degustare responsabilmente uno spritz o un cocktail di qualità. Per questo abbiamo creato un sito web attraverso il quale è possibile ordinare alcolici, cocktail box e soft drinks, in pronta consegna, alla giusta temperatura, con tanto di ghiaccio, agrumi e quanto è necessario per comporre in totale autonomia il mix desiderato. E casa dei nostri clienti, con il box delle bevande, vengono consegnate anche due mascherine prodotte da un’azienda che fino a pochi mesi fa si occupava di altro ma che, come noi, allo scoppio dell’emergenza ha iniziato a riconvertire la produzione». Si riferisce al Laboratorio Fontana di Bassano del Grappa, una piccola attività familiare che lavora in conto terzi confezionando accessori tessili di vario genere. La titolare, Manuela Regazzo, assieme al marito e ad alcune collaboratrici, realizza prodotti per i quali servono lavorazioni particolari e precisione artigianale. Prosegue Fiorini: «Abbiamo raggiunto Manuela per caso, grazie ad un’amicizia comune. Poco prima del lockdown si era procurata una partita di tessuto non tessuto molto resistente e di qualità, che sarebbe servita per realizzare dei filtri. Poi gli ordini sono saltati e il Laboratorio Fontana, un po’ come Base Agency, ha dovuto reinventarsi. La cosa bella è che, almeno in parte, lo stiamo facendo insieme, ciascuno con le proprie capacità, mettendo al centro le esigenze e il bisogno di sicurezza della nostra comunità. Fare impresa significa scommettere, in questo periodo in modo particolare. Ma farlo insieme ci rende più forti e più orgogliosi».

Consegne

BDelivery.it effettua consegne gratuite, per tutto il mese di aprile, a Padova, Albignasego, Vigodarzere, Vigonza, Ponte di Brenta, Noventa Padovana, Selvazzano Dentro, Rubano, Cadoneghe, Abano Terme, Montegrotto Terme, Stra, Due Carrare, Limena, Ponte San Nicolò. Sul sito www.bdelivery.it l’utente sceglie il prodotto, l’orario della consegna (garantita in un tempo minimo di 30 minuti) e paga come al bar ma al prezzo del supermarket, in totale sicurezza, secondo le prescrizioni vigenti.