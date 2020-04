Come da promessa: consegnati 2.500 kg di frutta e verdura per gli animali del Parco Valcorba

Promessa mantenuta: nella mattinata di venerdì 17 aprile Coldiretti Padova ha consegnato i primi 2.500 kg di frutta e verdura per gli animali del Parco Valcorba di Stroppare di Pozzonovo.

Frutta e verdura

Si tratta di 25 quintali di prodotti raccolti su due furgoni al Maap di Padova e all'Ortofrutta Castello di Stanghella: frutta e verdura attesa dai gestori del Parco in difficoltà con gli approvvigionamenti a causa dei blocchi del Coronavirus, che hanno reso quasi introvabile certe tipologie di prodotti. Coldiretti Padova ha risposto subito all’appello dei gestori e organizzato una cordata che coinvolge imprese agricole, commercianti e grande distribuzione organizzata, in modo da recuperare rapidamente ciò di cui gli animali hanno bisogno. Questa mattina sono state consegnate lattughe, mele, pere, asparagi, zucche, biete, fragole e anche meloni, arance, mandarini e limoni dal Sud Italia. Nel pomeriggio è in arrivo un altro carico da 30 quintali dal Mercato Ortofrutticolo di Lusia (Ro) con insalate, radicchi e ortaggi vari. La cordata organizzata da Coldiretti si allarga anche ad altri produttori e commercianti che anche i prossimi giorni continueranno a consegnare frutta e verdura, scarti e giacenze non più commerciabili ma ideali per l’uso del Parco. Il Gruppo Alì della famiglia Canella di Padova sta raccogliendo le rimanenze da decine di punti vendita e si sta organizzando per le consegne. Pronta la risposta del Maap di Padova, il cui presidente Domenico Minasola e direttore Francesco Cera nel giro di poche ore hanno messo a disposizione di Colidiretti diversi quintali di prodotti ortofrutticoli. Da Stanghella l’Ortofrutta dei Fratelli Castello si è subito mobilitata per la prima consegna insieme a Coldiretti. I gestori del Parco ringraziano Coldiretti Padova e tutti coloro che hanno risposto con tempestività ed entusiamo al loro appello. Anche la giraffa, i lemuri, le scimmie, i mandrilli, le zebre e tutti gli altri ospiti dell’oasi faunistica hanno gradito i prodotti freschi. Ora non resta che attendere la fine dell’emergenza per riaprire la grande area faunistica da 20 ettari al pubblico di ogni età.

