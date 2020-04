Da Rovigo per Padova: Il Paniere Serafini dona 200 uova di Pasqua ai bambini di Oncoematologia

Duecento uova di Pasqua per i bambini in cura nella Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova: a farsi promotore di questo bel regalo è stato “Il Paniere Serafini” di Rovigo, azienda specializzata in regalistica alimentare che, in tal modo, ha voluto esprimere anche il proprio sostegno a Fondazione Città della Speranza.

Uova di Pasqua

Le uova sono state consegnate personalmente dall’amministratore delegato Filippo Santato, alla presenza di Stefano Galvanin, presidente della Onlus, e della prof.ssa Alessandra Biffi, direttrice della Clinica. Partecipi anche alcuni medici, infermieri e ricercatori, tutti con i dispositivi di protezione individuale. Dichiara Santato: «Abbiamo deciso, in questo momento così difficile, di fare un piccolo gesto di solidarietà. Volevamo donare un sorriso ai bambini che sono ospedalizzati e a Città della Speranza così presente nel territorio e così attiva nell’aiutare soprattutto i più piccoli». Aggiunge Galvanin: «Ringraziamo Il Paniere Serafini per aver portato questo momento di dolcezza e spensieratezza. Oggi viviamo tutti una fase difficile, ma non dimentichiamoci mai dei bambini e ragazzi che da tempo lottano contro una malattia e vorrebbero poter ritrovare anche loro la normalità».