Mille uova di Pasqua donate da un'imprenditrice alle mamme padovane: consegna in corso

«Ho acquistato 1.000 uova di Pasqua che voglio donare alle mamme che stanno affrontando l'emergenza Coronavirus insieme ai propri bimbi, il futuro del nostro Paese». Vanessa Beghin, imprenditrice padovana di Tiemme Corporate di San Martino di Lupari e promotrice di Imprese Unite (portale dell'imprenditoria veneta), lo aveva annunciato. E sta mantenendo la promessa.

Consegna

La mamma imprenditrice, infatti, è impegnata ormai da giorni in un vero e proprio "tour de force" insieme ad altri volontari e all’impresa di trasporti e logistica Checchin Stefano, come lei stessa spiega: «Siamo operativi dall’alba per processare le richieste e fare un piano di consegna che ci permetta di raggiungere tutte le mamme ed i bambini che hanno fatto richiesta. Carichiamo macchine e furgoni a partire dalle 6 del mattino e ci lanciamo sulle strade della provincia di Padova con un solo obiettivo: donare un po’ di speranza ed allegria alle famiglie ed ai più piccoli che hanno il diritto di festeggiare la Pasqua anche nell’era del Coronavirus. I sorrisi e il calore umano dimostrati dai cittadini in questa occasione sono incredibili. Vedo mamme piangere, famiglie disperate in cerca di un sostegno, di un segnale di solidarietà e vicinanza che spesso non si è fatto trovare da parte di molte istituzioni. Le mamme e i bambini stanno vivendo in maniera "eroica" questa drammatica situazione: l’isolamento, la quarantena e il distanziamento sociale sono delle prove durissime da affrontare, soprattutto per i bambini. Potenzieremo la nostra rete di solidarietà attraverso "Imprese Unite" coinvolgendo anche altri imprenditori sensibili: è la mia promessa, non ci fermiamo»