Coronavirus, prosegue la "processione" nelle farmacie: «Avete mascherine o gel disinfettanti?»

Nel giro di due minuti entrano all'incirca 20 persone. E nonostante i cartelli affissi alle due porte scorrevoli d'ingresso avvisino puntualmente dell'avvenuto esaurimento dei prodotti la domanda è quasi sempre la stessa: «Avete le mascherine o i gel disinfettanti per le mani?». Scene diventate ormai di ordinaria amministrazione nella centralissima Farmacia All'Angelo, in piazza delle Erbe a Padova, così come in tutte le farmacie della città e della provincia.

La testimonianza

A confermarlo è Giovanni Stefani, che spiega la situazione dando anche consigli molto utili: «Purtroppo mascherine e gel disinfettanti per le mani sono molto difficili da reperire al momento, ma si sta cominciando a muovere qualcosa tanto che già nel pomeriggio di martedì 25 febbraio dovrebbero arrivare delle scorte per consentire alle farmacie di rifornirsi. La richiesta è alta, anche se va ricordato che le mascherine vanno portate dalle persone malate per evitare il contagio alle persone sane e non viceversa. Per le persone sane la cosa più corretta da fare è lavarsi sempre e frequentemente le mani, usare spesso i gel disinfettanti e cercare possibilmente di evitare di recarsi in posti con alta concentrazione di persone oltre ad avere magari anche a casa un buon gel con della clorexidina per lavarsi sempre le mani. Un sacco di gente viene qui in farmacia a chiederci informazioni generali, ma ricordo che sono attivi i numeri verdi dedicati e che in caso di sintomi è sempre meglio chiamare il medico di base, il quale porrà delle domande per capire la gravità della situazione, o il numero di telefono 1500 evitando di recarsi in pronto soccorso per non creare blocchi alle normali attività ospedaliere»