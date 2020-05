Coronavirus, il secondo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

Non ci sono nuovi contagi tra Padova e provincia nelle ultime 24 ore, una buona notizia. Un dato che conforta visto l'elevato numero di tamponi effettuati. Per quanto riguarda la Regione invece, sono dieci i nuovi casi di persone contagiate. Nel Padovano restano in isolamento domiciliare 355 soggetti mentre gli attuamente positivi sono scesi a 301 compreso il cluster di Vo'. Per quanto riguarda invece la Regione, il totale delle persone in isolamento domiciliare si attesta su 3870. Aumenta anche il dato dei guariti negativizzati che ammonta a 13299 persone. In totale, in Regione, i decessi, tra ospedale e case di cura, sono stati 1814.

