Coronavirus, l'aggiornamento su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Azienda Zero ha reso noto l'aggiornamento sulla situazione dell'epidemia da Coronavirus in regione.

Padova

Dopo il calo dei nuovi positivi rilevati nel Padovano (attestatisi sullo zero) i casi tornano a salire seppur di poche unità. Rispetto a mercoledì mattina se ne registrano 15 in più. Da inizio emergenza sono quindi 3.763 i contagi accertati tramite tampone, mentre sono attualmente positive 1.004 persone. I deceduti complessivi (nelle strutture e sul territorio) sono 240 e 876 le persone (positive o sospette perché venute a contatto con contagiati) attualmente in isolamento domiciliare. Salgono a 2.519 i negativizzati virologici. Tre i decessi ufficializzati: uno all'Azienda ospedaliera e due a Schiavonia. Scendono di 10 unità i ricoverati in area non critica ma aumentano di 2 quelli in terapia intensiva all'ospedale di Schiavonia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Veneto

In regione sono 135 i nuovi contagi accertati che portano il totale da inizio epidemia a quota 17.960, mentre ad oggi sono positive al Covid 8.147 persone. I decessi complessivi dentro e fuori le strutture sono 1.459 e 8.354 i negativizzati. In isolamento domiciliare si trovano 7.471 soggetti. Rispetto al bollettino di mercoledì mattina i decessi aumentano di 17 unità, mentre diminuiscono di 30 i ricoverati in area non critica (1.012 in totale) e resta stabile il dato per le terapie intensive con 114 pazienti. Altre due persone sono poi state dimesse dalle strutture territoriali che ospitano i malati meno gravi in attesa di dimissione, una delle quali all'ospedale di comunità di Camposampiero. La provincia con più casi attualmente positivi resta Verona (2.846), quarta Padova (1.004) dietro Vicenza e Treviso